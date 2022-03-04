Рязанцев предупредили о подорожании цветов перед 8 марта
Флористы сообщили, что в этом году цена на букет выросла почти на 40%. Поставщики успели завезти свою продукцию к 8 Марта в Россию до введения ограничений, но отметили, что подорожания не избежать.
Перед 8 марта в Рязани подорожают цветы. Об этом сообщила ГТРК «
Флористы сообщили, что в этом году цена на букет выросла почти на 40%. Поставщики успели завезти свою продукцию к 8 Марта в Россию до введения ограничений, но отметили, что подорожания не избежать.
По словам специалистов, букет из пяти тюльпанов обойдется в 400 рублей, на такой же букет из роз уйдет тысяча рублей
Отмечается, что альтернативой становятся российские цветы.