Рязанцев предупредили о подорожании цветов перед 8 марта

Флористы сообщили, что в этом году цена на букет выросла почти на 40%. Поставщики успели завезти свою продукцию к 8 Марта в Россию до введения ограничений, но отметили, что подорожания не избежать.

Перед 8 марта в Рязани подорожают цветы. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Флористы сообщили, что в этом году цена на букет выросла почти на 40%. Поставщики успели завезти свою продукцию к 8 Марта в Россию до введения ограничений, но отметили, что подорожания не избежать.

По словам специалистов, букет из пяти тюльпанов обойдется в 400 рублей, на такой же букет из роз уйдет тысяча рублей

Отмечается, что альтернативой становятся российские цветы.