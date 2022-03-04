Путин: Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей

Путин подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства и продолжит свое развитие, как бы тяжело не было.

Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей. Об этом Владимир Путин сказал на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский» в пятницу, 4 марта, пишут « Известия ».

Путин сказал в своем выступлении, что Россия отвечает только на недружественные шаги других государств. Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства и продолжит свое развитие, как бы тяжело не было.

«Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить каких-то ограничений», — сказал президент.

В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».