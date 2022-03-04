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Правительство предложило три варианта взаимоотношений с иностранным бизнесом
Напомним, многие зарубежные компании приостановили работу в России из-за ситуации на Украине.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что у иностранного бизнеса в России есть три варианта действий. Об этом передает РБК.

Первым вариантом он назвал полноценную работу в России. Также Белоусов предложил передачи своей доли под управление российских партнеров. Впоследствии акционеры смогут вернуться на российский рынок.

Третий вариант — прекращение работы в России, закрытие производства и увольнение сотрудников.

«Мы к этому относимся как фактически к умышленному банкротству», — сказал Белоусов.

Вице-премьер отметил, что в этом случае власти России вмешаются в ситуацию через процедуру ускоренного банкротства. Главным приоритетом станет сохранение занятости и благополучие граждан.

Напомним, многие зарубежные компании приостановили работу в России из-за ситуации на Украине.