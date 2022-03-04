На Запорожской АЭС произошел пожар
В сети появились кадры с камер видеонаблюдения. Можно заметить, как дым поднимается над постройками на территории станции.
На территории Запорожской АЭС на Украине произошел пожар. Об этом сообщил представитель пресс-службы атомной электростанции Андрей Туз, передает
В сети появились кадры с камер видеонаблюдения. Можно заметить, как дым поднимается над постройками на территории станции.
Из-за произошедшего президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором сообщил, что связался Байденом, Шольцем, Джонсоном и другими политическими лидерами. Он сообщил, что на территории Украины 15 атомных энергоблоков и заявил об опасности их взрыва.
Пожар потушили. Никто не пострадал.