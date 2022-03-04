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На четырех улицах Южного отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех улицах Южного отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 4 марта, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Кутузова, дома №№ 46, 46-а;
  • улица Мусоргского, дома №№ 66, 67, 68;
  • улица Нахимова, дома №№ 36, 38, 40, 42-а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 68;
  • улица Щорса, дом № 36.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.