Минкультуры отменило ограничения по заполняемости театров и музеев

Также документ признает утратившими силу других приказов, в том числе перевода на «дистанционку» сотрудников.

Минкультуры разрешило 100% заполняемость залов в музеях, театрах и других учреждениях культура и отменило QR-коды при их посещении. Документ опубликован на сайте ведомства.

Также документ признает утратившими силу других приказов, в том числе перевода на «дистанционку» сотрудников.

Министерство сохранит требования по дезинфекции помещений, предметов общего пользования и других мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.