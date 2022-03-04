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МАГАТЭ заявило, что выброса радиации с Запорожской АЭС не произошло
Возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.

Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС выброса радиации не произошло. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, системы безопасности реакторов не пострадали.

Пожар возник в ночь на пятницу во время боевых действий. Пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.

Ранее появилось видео с места пожара.

В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».