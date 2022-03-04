МАГАТЭ заявило, что выброса радиации с Запорожской АЭС не произошло

Возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.

Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС выброса радиации не произошло. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, системы безопасности реакторов не пострадали.

Пожар возник в ночь на пятницу во время боевых действий. Пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.

Ранее появилось видео с места пожара.

В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».