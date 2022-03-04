Любимов предложил использовать ИЛ-76 для грузоперевозок в России

В качестве стартовых заказчиков на грузоперевозки самолетом могут выступить Wildberries, OZON, Почта России и другие.

Любимов предложил использовать ИЛ-76 для грузоперевозок в России. Об этом пишет газета « Рязанские ведомости ».

На заседании регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности губернатор Николай Любимов рассказал о предложении использовать для грузовых перевозок по России самолет Ил-67. Инициативу разработали на фоне запрета поставок самолетов из-за событий на Украине.

Любимов отметил, что в Рязани работает АО «360 Авиационный ремонтный завод», Завод является одним из немногих в стране, где проводят серийный ремонт и глубокую модернизацию большого количества типов и модификаций авиационной техники.

По словам губернатора, в России на сегодняшний день большой парк самолетов ИЛ- 76, который не используется.

Любимов предположил, что в качестве стартовых заказчиков на грузоперевозки самолетом могут выступить Wildberries, OZON, Почта России и другие.