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Кинотеатр «Люксор» присоединился к проекту «Пушкинская карта»
Афишу фильмов, участвующих в акции, можно узнать в приложении «Госуслуги.Культура».

Рязанский кинотеатр «Люксор» присоединился к проекту «Пушкинская карта». Фильмы российского кинематографа можно смотреть в кинотеатре со 2 марта.

Оплатить билет можно на сайте, выбрав в разделе оплата «Пушкинская карта».

«Рады, что нам удалось подключиться к проекту. По опыту коллег, которые сделали это в феврале, видим, что в регионах „Пушкинская карта“ популярна. Это положительная тенденция. Во-первых, кинотеатрам удастся привлечь более молодую аудиторию, так как сейчас к нам, в основном, приходят зрители 25-40 лет. То есть те, у кого есть стабильный доход. Во-вторых, проект помогает обратить дополнительное внимание на российский кинематограф», — прокомментировала руководитель отдела маркетинга сети кинотеатров «Люксор» Анна Татаренок.Афишу фильмов, участвующих в акции, можно узнать в приложении «Госуслуги.Культура». Напомним, «Пушкинской картой» могут воспользоваться подростки и студенты от 14 до 22 лет. На карту ежегодно будет начисляться сумма в размере 5000 рублей, пока участнику акции не исполнится 23 года. Оформить ее можно на портале госуслуг.