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Канцлер Германии одобрил отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО
Олаф Шольц также сообщил, что вступление Украины, Грузии и Молдавии «не тот вопрос, о котором может идти речь». По его словам, сейчас главное — предотвратить эскалацию военного конфликта на Украине.

Канцлер Германии одобрил отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеканал ZDF.

Отвечая на вопрос о возможном членстве стран в альянсе, Олаф Шольц сообщил, что считает отказ Украине и Грузии правильным решением.

Шольц напомнил, что президенты США и Франции, а также генсек НАТО неоднократно заявляли о том, что не будут сейчас принимать Украину и Грузию в альянс. Отказ от продвижения НАТО на восток и приема Украины и Грузии был в числе главных требований России по гарантиям безопасности.

Также канцлер ФРГ сказал, что вступление Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз «не тот вопрос, о котором может идти речь». По его словам, сейчас главное — предотвратить эскалацию военного конфликта на Украине.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении страны в союз. Позже заявление на вступление в Евросоюз подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Молдавии Майя Санду.