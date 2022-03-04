К 8 марта РГРТУ запустил акцию «Это все не просто так»

Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно прислать историю о жизни женщины из вашего окружения в университет.

Рязанский радиотехнический университет к 8 марта запустил онлайн-акцию «Это все не просто так». Об этом сообщили в вузе.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно прислать историю о жизни женщины из вашего окружения в университет.

«Мы уверены, что у каждого в семье и окружении были, есть и будут женщины, о которых можно рассказать, и истории которых стоят того, чтобы быть услышанными. Судьба, профессия, достижения и характер этих женщин могут быть совершенно разными, но одинаково интересными, сильными и запоминающимися», — рассказали в вузе.

Рязанцы могут рассказать историю, прикрепить фото женщины, о которой идет речь, отправить в сообщения сообщества профбюро студентов ФАИТУ « ВКонтакте » или отправить в личные сообщения Арине Скильдеевой до 8 марта.

«Мы надеемся, что данное мероприятие поможет вам рассказать о чем-то важном, узнать что-то новое и неожиданное, и даст возможность показать людям то, что дорого и ценно», — рассказали в РГРТУ.