Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы

За распространение фейков грозят штрафы и лишение свободы.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки про российскую армию. Об этом передает РИА Новости .

За распространение фейков о Вооруженных силах предусматривается штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев. Также в качестве наказания могут назначить исправительные или принудительные работы.

За распространение заведомо ложных фейков должностными лицами, организованной группой и созданием искусственных доказательств предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф от 3 до 5 млн рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода. Также могут грозить принудительные работы.

За заведомо ложные фейки, которые повлекли тяжкие последствия, грозит срок от 10 до 15 лет.

Также закон регулирует действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, пропагандирующие санкционную политику в отношении России.

За это грозят штрафы до 300 тысяч рублей, арест до полугода или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Если призывы повлекли тяжкие последствия, штраф может достигать до 1 миллиона рублей или размера зарплаты или другого дохода за период от 3 до 5 лет. Также может грозить лишение свободы до пяти лет.

Если нарушителя уже привлекали за призывы к санкциям, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или до трех лет колонии.