Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров рассказал о поддержке бизнеса

Депутаты внесли изменения в законопроекты, среди которых кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Также внедряются механизмы для дополнительной индексации пенсий, упрощена схема закупок лекарств для медорганизаций.

4 марта на пресс-подходе представителей фракций председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России Андрей Макаров рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.

Депутаты внесли изменения в законопроекты, среди которых кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Поправки предусматривают возможность до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Также внедряются механизмы для дополнительной индексации пенсий, упрощена схема закупок лекарств для медорганизаций.

Законопроекты обеспечивают поддержку стройиндустрии, вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Согласно поправкам, предприниматели смогут осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов. Объявляется новый этап амнистии капитала и упрощается порядок предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Сегодняшняя экономическая ситуация требует экстраординарных решений», — сказал Андрей Макаров на пресс-подходе.

По его словам, корректировка законов направлена на поддержку экономики и населения в условиях санкций.

«Отсрочки по налогам, другие меры помогут людям и бизнесу пережить кризис», — добавил глава бюджетного комитета.

Он уточнил, что опыт, полученный в разгар пандемии, доказал свою эффективность и вновь востребован. Выработаны механизмы, которые позволяют быстро и гибко реагировать на изменение условий и оперативно оказывать поддержку именно там, где она требуется в первую очередь.

«Основную нагрузку испытывают субъекты России. Поэтому сегодня, как никогда, важна обратная связь с людьми, предприятиями, регионами, чтобы слышать голос каждого. Наши поправки направлены на решение главных задач. Это сохранение рабочих мест, заработной платы, безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, поддержка граждан и регионов», — подчеркнул Андрей Макаров.

Парламентарий добавил, что законопроекты, подготовленные бюджетным комитетом, создают возможности своевременно определять проблемы и принимать меры для их скорейшего решения.

«Это сигнал о том, что государство никого не бросает и выполняет свои обещания», — сказал председатель бюджетного Комитета.

Он добавил, что от субъектов России поступают конструктивные инициативы, среди которых расширение полномочий в части управления финансами. Предложения также войдут в профильные законопроекты.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость принятых законов.

«Людям, бизнесу сегодня важно понимать, что их не бросают, что всем будет оказана необходимая поддержка, созданы нормальные условия для развития, что приоритеты государства остаются неизменными и все социальные обязательства будут выполнены. Для нас в сегодняшней ситуации большое значение имеет также корректировка, предоставляющая возможность регионам более оперативно управлять своими денежными средствами», — сказал глава региона.