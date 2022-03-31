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Замглавы Минобороны вручил награды раненым на Украине военным
Медали «За отвагу» российским военнослужащим вручил замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

Российским военнослужащим, раненым на Украине во время спецоперации, вручили медали «За отвагу». Об этом в четверг, 31 марта, сообщила пресс-служба Минобороны.

Награды российским военнослужащим вручил замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик», — сообщили в ведомстве.

Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил замминистра, что в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих.

После выписки военных направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.