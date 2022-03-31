Замглавы Минобороны вручил награды раненым на Украине военным

Российским военнослужащим, раненым на Украине во время спецоперации, вручили медали «За отвагу». Об этом в четверг, 31 марта,
Награды российским военнослужащим вручил замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Центральном военном клиническом госпитале имени
Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил замминистра, что в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих.
После выписки военных направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.