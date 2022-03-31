За день до ввода комиссии при оплате газа в КВЦ рязанские власти заявляли, что ее не будет

Напомним, возможность вернули после жалоб от жителей.

Во вторник, 29 марта, официальная группа Рязанской области «Вконтакте» заявила, что комиссии при оплате за газ в КВЦ не будет.

«При оплате через КВЦ комиссии не будет. Это муниципальное предприятие. За сторонние сервисы, к сожалению, отвечать не можем», — говорилось в сообщении.

На следующий день, 30 марта, мэрия опубликовала постановление о введении комиссии в 1,2% при оплате газа на сайте КВЦ, и в 1,8% — в пунктах приема платежей.

Напомним, возможность оплатить газ вернули в КВЦ после жалоб от жителей.