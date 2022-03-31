Япония вновь начала называть Южные Курилы «незаконно оккупированными Россией»

По данным СМИ, формулировка вернулась в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год.

Японские власти вернули в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией». Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с черновым вариантом текста документа за 2022 год.

«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это „территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией“», — указано в сообщении.

Формулировку, по данным источника, вернули в раздел «Синей книги по дипломатии» про так называемые «северные территории». Японская сторона так называет южные острова Курильской гряды.

Документ фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года.