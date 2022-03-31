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В Тульской области женщина напала на пенсионерку в подъезде из-за пяти килограммов сахара

В Тульской области женщина напала на пенсионерку из-за пяти килограммов сахара. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

73-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о нападении на нее неизвестной женщины. Она пояснила, что нападение произошло в подъезде ее дома. Женщина напала на пенсионерку и отобрала у нее пакет с пятью килограммами сахара.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 44-летняя ранее судимая местная жительница, которая проживала с пострадавшей на одной улице. Женщина призналась в содеянном. Сахар вернули пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».