В трех рязанских селах улучшают качество энергоснабжения

За последние три года филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» выполнил немало мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения и качества поставляемой энергии в селах Дубровичи, Алеканово и Богданово.

Только в 2021 году в Дубровичах и Алеканове заменили и отремонтировали провода на ряде участков, а также силовой трансформатор. Там же, как и в Богданове, провели перераспределение нагрузки, регулировку напряжения.

После обращения, поступившего в 2022 году, сотрудники «Рязаньэнерго» выборочно измерили уровень напряжения и осмотрели все электрооборудование, задействованное в схеме электроснабжения данных населенных пунктов. После чего на проблемных участках было принято решение дополнительно заменить провода, провести регулировку напряжения на трансформаторах, а также поменять трансформаторы на более современные, имеющие возможность регулировки напряжения. Также в Дубровичах и Гнетове заменят три деревянные опоры на железобетонные.

После окончания работ все трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередач в трех населенных пунктах осмотрят.

«Мы понимаем, что в современных реалиях надежность электроснабжения потребителей качественной электроэнергией чрезвычайно важно, и, поэтому всегда реагируем на запросы потребителей. Это помогает оперативно решить проблему, если таковая имеется, выстроить необходимые планы работ и повысить качество и надежность электроснабжения. Со своей стороны, „Рязаньэнерго“, как поставщик услуг по передаче электроэнергии, делает все возможное для того, чтобы жители населенных пунктов Дубровичи, Алеканово и Богданово не испытывали неудобств», — отметил и.о. заместителя генерального директора — директора филиала «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин.