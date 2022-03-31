Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
Сбт, 02
ЦБ USD 83.41 -0.68 01/04
ЦБ EUR 92.49 -1.21 01/04
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:02
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:02
Новости
Публикации
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
2 часа назад
274
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
13 473
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
6 132
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
19 236
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Совфеде заявили, что не видят возможности для возвращения в Россию Facebook* и Instagram*
По словам председателя временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, в настоящее время эти соцсети вычеркнули из списка компаний, с которыми Россия хотела бы иметь дело.

В ближайшей перспективе у Facebook* и Instagram* нет возможности вернуться в Россию. Об этом в четверг, 31 марта, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, эти соцсети вычеркнуты из списка компаний, с которыми Россия хотела бы иметь дело.

«На сегодняшний день я не вижу в обозримой перспективе возможности для возвращения Facebook* и Instagram* после того, как они вычеркнуты из списка тех компаний, с которыми вообще готова иметь дело Российская Федерация», — заявил он.

Ранее тверской суд Москвы признал компанию Meta** экстремистской организацией.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация