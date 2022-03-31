В Совфеде заявили, что не видят возможности для возвращения в Россию Facebook* и Instagram*

По словам председателя временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, в настоящее время эти соцсети вычеркнули из списка компаний, с которыми Россия хотела бы иметь дело.