В Совфеде заявили, что не видят возможности для возвращения в Россию Facebook* и Instagram*
По словам председателя временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, в настоящее время эти соцсети вычеркнули из списка компаний, с которыми Россия хотела бы иметь дело.
В ближайшей перспективе у Facebook* и Instagram* нет возможности вернуться в Россию. Об этом в четверг, 31 марта,
По его словам, эти соцсети вычеркнуты из списка компаний, с которыми Россия хотела бы иметь дело.
«На сегодняшний день я не вижу в обозримой перспективе возможности для возвращения Facebook* и Instagram* после того, как они вычеркнуты из списка тех компаний, с которыми вообще готова иметь дело Российская Федерация», — заявил он.
Ранее тверской суд Москвы признал компанию Meta** экстремистской организацией.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
** Запрещенная в России организация