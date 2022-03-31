Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
Сбт, 02
ЦБ USD 84.09 -2.19 31/03
ЦБ EUR 93.7 -2.31 31/03
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:02
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:02
Новости
Публикации
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
24 минуты назад
82
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
13 397
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
6 062
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
19 148
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области в пятницу ожидается гололед и до +6 градусов
Прогноз погоды на 1 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в пятницу ожидается гололед и до +6 градусов. Прогноз погоды на 1 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки: снег, в том числе, и мокрый. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Днем — осадки: дождь, мокрый снег. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса. Днем +1, +6 градусов.