В Рязанской области в пятницу ожидается гололед и до +6 градусов

Прогноз погоды на 1 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в пятницу ожидается гололед и до +6 градусов. Прогноз погоды на 1 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки: снег, в том числе, и мокрый. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Днем — осадки: дождь, мокрый снег. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса. Днем +1, +6 градусов.