В Рязанской области судебного пристава подозревают во взятке

На него завели уголовное дело.

Судебного пристава из Рязанской области подозревают во взяточничестве. Об этом сообщило региональное следственное управление С. К. России .

Инцидент произошел 14 февраля.

Подозреваемый получил от должника 20 тысяч рублей за отмену обращения взыскания на денежные средства без наличия законных оснований. Взяткодателя привлекали к ответственности по части 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

Уголовное дело сопровождали представители УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

На судебного пристава завели дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Специалисты проводят следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.