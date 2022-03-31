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В Рязанской области судебного пристава подозревают во взятке
На него завели уголовное дело.

Судебного пристава из Рязанской области подозревают во взяточничестве. Об этом сообщило региональное следственное управление С. К. России.

Инцидент произошел 14 февраля.

Подозреваемый получил от должника 20 тысяч рублей за отмену обращения взыскания на денежные средства без наличия законных оснований. Взяткодателя привлекали к ответственности по части 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

Уголовное дело сопровождали представители УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

На судебного пристава завели дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Специалисты проводят следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.