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В Рязани задержали иностранца-наркокурьера и его сообщницу
У них нашли в общей сложности 234 грамма героина.

В Рязани задержали иностранца-наркокурьера и его сообщницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

При личном досмотре в одежде 22-летнего мужчины полицейские нашли сверток с 60 граммами героина, у 36-летней женщины — сверток с 174 граммами героина.

По предварительным данным, сообщники жили в Москве. Они участвовали в группе, занимающейся сбытом героина через интернет. Им необходимо было оставить «закладки» с героином в тайниках. Общая масса найденных наркотиков — 234 грамма.

На сообщников завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Их заключили под стражу.