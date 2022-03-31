В Рязани задержали иностранца-наркокурьера и его сообщницу

У них нашли в общей сложности 234 грамма героина.

В Рязани задержали иностранца-наркокурьера и его сообщницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

При личном досмотре в одежде 22-летнего мужчины полицейские нашли сверток с 60 граммами героина, у 36-летней женщины — сверток с 174 граммами героина.

По предварительным данным, сообщники жили в Москве. Они участвовали в группе, занимающейся сбытом героина через интернет. Им необходимо было оставить «закладки» с героином в тайниках. Общая масса найденных наркотиков — 234 грамма.

На сообщников завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Их заключили под стражу.