В Рязани осудили 19-летнего парня за хранение наркотиков
Он приобрел для личного пользования вещество, в составе которого был наркотик.
В Рязани вынесли приговор 19-летнему парню. Подробности в четверг, 31 марта,
Установлено, что осенью 2021 года обвиняемый приобрел в крупном размере вещество, содержащее в составе наркотик. Ему он понадобился для личного пользования. Вскоре об этом узнали сотрудники полиции.
Парня задержали. Вещество изъяли.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье «Приобретение и хранение без цели сбыта наркотического вещества в крупном размере».
Суд ему назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.