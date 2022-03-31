В Рязани осудили 19-летнего парня за хранение наркотиков

Он приобрел для личного пользования вещество, в составе которого был наркотик.

В Рязани вынесли приговор 19-летнему парню. Подробности в четверг, 31 марта, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что осенью 2021 года обвиняемый приобрел в крупном размере вещество, содержащее в составе наркотик. Ему он понадобился для личного пользования. Вскоре об этом узнали сотрудники полиции.

Парня задержали. Вещество изъяли.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье «Приобретение и хранение без цели сбыта наркотического вещества в крупном размере».

Суд ему назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.