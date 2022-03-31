В России с 1 апреля введут мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Мораторий будет действовать полгода. По мнению российских властей, он позволит должникам справиться с текущими трудностями в период этого времени и найти новые источники дохода.

В России с 1 апреля введут мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова привели РИА Новости.

Мораторий будет действовать полгода. По мнению российских властей, он позволит должникам справиться с текущими трудностями в период этого времени и найти новые источники дохода.

«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода. И коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал Мишустин.

Исключение составят лишь должники, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включенных в единый реестр проблемных активов.