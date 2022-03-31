В России предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто

Бизнес предложил Минпромторгу возобновить госпрограмму по утилизации старых автомобилей.

В России предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто. Об этом пишет газета « Известия ».

Директор ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный рассказал, что ассоциация предложила Минпромторгу возобновить госпрограмму по утилизации старых автомобилей. Она действовала с 2010 по 2018 года и предусматривала скидку в размере 50 тысяч за старый автомобиль при покупке нового отечественного.

Ковшевный отметил, что помимо увеличения скидки до 150 тысяч рублей нужно еще создать реестр утилизаторов автомобилей на Госуслугах. По его словам, надо также предусмотреть возможность переработки разными способами — через автодилера, спецкомпанию-утилизатора или профильные ассоциации.

При этом компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации, отметил Ковшевный.

«Ассоциация считает возможным рассмотреть дополнительные штрафы за подделку такого свидетельства, его выдачу с заведомо ложной информацией, а также за предоставление такого документа при отсутствии лицензии на право обращения с опасными отходами», — заключил директор ассоциации.

В Минпромторге сказали, что письмо ассоциации пока не поступило в ведомство.