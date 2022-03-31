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В России появится новая единая площадка для бронирования отелей Russpass
По ее словам, Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России. Он станет доступен уже в апреле. Уточняется, что туристам предоставят бонусы в виде раннего и позднего заезда и выезда, а также специальные тарифы.

В России разработали новую единую площадку для бронирования отелей Russpass. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова привели РИА Новости.

По ее словам, Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России. Он станет доступен уже в апреле. Уточняется, что туристам предоставят бонусы в виде раннего и позднего заезда и выезда, а также специальные тарифы.

Что касается самих предпринимателей и отельеров, — им предлагают льготные условия в виде комиссии в пять процентов. Представить свою гостиницу в сервису можно уже сейчас. Для этого достаточно подать заявку и принять онлайн-оферту.

«На Russpass уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей», — рассказали в пресс-службе Мостуризма.