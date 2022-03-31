В России хотят запретить привязывать цены в договорах к иностранной валюте

Законопроект рассмотрит совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Это, по данным РБК, следует из повестки заседания, запланированного на 31 марта. При этом отмечается, что Минфин согласовал документ.

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, запрещающий в России прописывать в документах цены в привязке к валюте или мировым торговым индексам. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Так, изменения могут внести в Гражданский кодекс. Сейчас он позволяет привязывать цену договоров к иностранной валюте или другим индикаторам. При этом оплату необходимо производить в рублях.

По законопроекту, заключенные договоры нужно будет переработать в течение 30 дней с момента официальной публикации закона. Отдельно указывается, что положения документа не затронут сделки по внешней торговле. Однако, как подчеркнуло издание, часть из них также планируют перевести в рубли.

Законопроект рассмотрит совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Это, по данным РБК, следует из повестки заседания, запланированного на 31 марта. При этом отмечается, что Минфин согласовал документ.