В Подмосковье школьница умерла во время операции по удалению аденоидов

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Подмосковье школьница умерла во время операции по удалению аденоидов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел 25 марта в одной из частных клиник Одинцова. Во время операции у 14-летней девочки произошло нарушение сердечной деятельности. Несмотря на реанимационные мероприятия она умерла.

KP.RU пишет, что школьница умерла во время плановой операции по удалению аденоидов 1-2 степени.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка умерла в больнице после операции на ухе.