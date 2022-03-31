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В Подмосковье школьница умерла во время операции по удалению аденоидов
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Подмосковье школьница умерла во время операции по удалению аденоидов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел 25 марта в одной из частных клиник Одинцова. Во время операции у 14-летней девочки произошло нарушение сердечной деятельности. Несмотря на реанимационные мероприятия она умерла.

KP.RU пишет, что школьница умерла во время плановой операции по удалению аденоидов 1-2 степени.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка умерла в больнице после операции на ухе.