В Подмосковье школьница умерла во время операции по удалению аденоидов
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В Подмосковье школьница умерла во время операции по удалению аденоидов. Об этом
Инцидент произошел 25 марта в одной из частных клиник Одинцова. Во время операции у 14-летней девочки произошло нарушение сердечной деятельности. Несмотря на реанимационные мероприятия она умерла.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка умерла в больнице после операции на ухе.