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В Новосибирске подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке
Об этом отец пострадавшего рассказал журналистам.

В Новосибирске подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке. Об этом в четверг, 31 марта, изданию «КП-Новосибирск» рассказал отец пострадавшего.

По его словам, двое 13-летний подростков силой затащили школьника в раздевалку спортзала. Они повалили ребенка на пол, начали стягивать с него одежду. В этот момент в раздевалку вошел учитель и разогнал детей.

О случившемся ребенок сначала рассказал бабушке. Мужчине стало известно о нападении только после того, как у ребенка начались судороги. Школьника отвезли в больницу, где он рассказал о попытке насилия над ним.

Известно, что один из старших школьников — дальний родственник пострадавшего, другой — его сосед. «У них обоих нормальные семьи, родители не маргиналы. Я не знаю, за что они так с моим сыном», — рассказал мужчина.

Родители нападавших все отрицают.

Мужчина написал заявление в полицию.