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В Москве 70-летняя соцработник получила 10 лет колонии за убийство 90-летней подопечной
90-летняя жительница Москвы была доцентом кафедры эстетики, истории и теории музыки ВГИК.

В Москве 70-летний соцработник получил 10 лет колонии за убийство 90-летней подопечной. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

До 2016 года женщина оказывала социальные услуги 90-летней москвичке, которая была доцентом кафедры эстетики, истории и теории музыки ВГИК. Между женщинами сложились доверительные отношения.

18 июля 2020 года желая завладеть имуществом пенсионерки, злоумышленница изменила образ (сменила одежду, надела парик, медицинскую маску и солнечные очки) и пришла к ней в квартиру на Кутузовский проспект.

Она предложила пенсионерке условия распоряжения имуществом, но та отказалась. После этого женщина несколько раз ударила пенсионерку ножом и каменной статуэткой, находящейся на книжной полке в квартире. Забрав орудие убийства и улики, злоумышленница скрылась. Ее удалось найти благодаря судебным экспертизам и записям камер городского видеонаблюдения.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Дорогомиловский суд Москвы назначил 70-летней женщине 10 лет колонии общего режима.