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В мэрии Рязани рассказали о постоянном взаимодействии с городскими военкоматами
Совместно с ОМВД России по Рязанской области им помогают в проведении розыскных мероприятий, а также в информационной поддержке.

Мэрия Рязани заявила о постоянном взаимодействии с городскими военкоматами. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Инструкторско-методические сборы с лицами, занимающимися призывом граждан, прошли в четверг, 31 марта. Ими руководила первый зампредседателя правительства области Анна Рослякова.

На совещании подвели итоги осенней кампании, а также озвучили задачи на призывные мероприятия в апреле-июне 2022 года. О них доложил военком Рязанской области Олег Серкез.

Также на совещании обсудили вопрос медицинской подготовки граждан, состояния здоровья призывников и готовности медучреждений к весенней кампании.

Подробно остановились на вопросе розыска граждан, уклоняющихся от военной службы. О результатах работы за прошлый год сообщил замначальника полиции регионального УМВД Сергей Сорокин. Он также рассказал о взаимодействии между полицией и военными комиссариатами, которое будет осуществляться в ходе весеннего призыва.

В мэрии сообщили, что совместно с ОМВД России по Рязанской области военкоматам помогают в проведении розыскных мероприятий, а также c информационной поддержкой.