В Борках провели тренировку по эвакуации населения на случай весеннего половодья

Во время учения последовательно отрабатывались все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи условно пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.

В Борках провели тренировку по эвакуации населения на случай весеннего половодья. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Тренировочная эвакуация прошла в четверг, 31 марта. Во время учения последовательно отрабатывались все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи условно пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.

После этого члены оперштаба проверили пункт временного размещения в «Культурно-досуговом центре „Октябрь“» на наличие оборудования, спальных мест и предметов первой необходимости. Так проконтролировали организацию горячего питания и уточнили запасы продовольствия.