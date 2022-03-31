Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
Сбт, 02
ЦБ USD 84.09 -2.19 31/03
ЦБ EUR 93.7 -2.31 31/03
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:02
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:02
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
13 320
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
5 998
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
19 056
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
5 511
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
У нескольких миллионов россиян WhatsApp может прекратить работу с 1 апреля
Это связано с прекращением поддержки устаревших операционных систем.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta (признана экстремистской в РФ) прекратит поддержку ОС старше Android 4.4 KitKat и iOS 9. Об этом сообщило агентство «Ридус».

Изменения вступят в силу с 1 апреля.

Операционную систему Android 4.4 KitKat выпустили в конце 2013 года. По данным издания, на ней работают такие гаджеты, как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и другие.

Отмечается, что телефонами с ОС Android 4.4 и старше пользуются около 2%. Это может означать, что у нескольких миллионов человек в России WhatsApp перестанет работать с 1 апреля.