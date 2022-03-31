У нескольких миллионов россиян WhatsApp может прекратить работу с 1 апреля

Это связано с прекращением поддержки устаревших операционных систем.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta (признана экстремистской в РФ) прекратит поддержку ОС старше Android 4.4 KitKat и iOS 9. Об этом сообщило агентство « Ридус ».

Изменения вступят в силу с 1 апреля.

Операционную систему Android 4.4 KitKat выпустили в конце 2013 года. По данным издания, на ней работают такие гаджеты, как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и другие.

Отмечается, что телефонами с ОС Android 4.4 и старше пользуются около 2%. Это может означать, что у нескольких миллионов человек в России WhatsApp перестанет работать с 1 апреля.