Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Индексация социальных выплат, весенний призыв, признание всех участников спецоперации на Украине ветеранами и другие нововведения, которые ожидают россиян с 1 апреля.

С 1 апреля в России начнут действовать нововведения. Подробнее об этом в четверг, 31 марта, рассказали «Известия».

В первую очередь, в России с апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%. Она должна затронуть около четырех миллионов человек. Повышенные выплаты получат пенсионеры, инвалиды и дети, которые остались без родителей или без кормильца в семье. На эти цели из бюджета планируют выделить 33,7 млрд рублей.

Кроме того, с конца марта начнет действовать очередной пакет мер, который разработали для поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций. Он предполагает поправки в налоговое законодательство. Теперь кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю для физлиц будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 года. Что касается порога «налога на роскошь» — его, наоборот, увеличат. Под него попадут автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года и стоимостью более 10 миллионов рублей. Для IT-специалистов в период с 2022—2024 годы введут нулевую ставку налога на прибыль.

С апреля всех участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий. Соответствующий закон в марте приняла Госдума сразу в трех чтениях. Такой статус позволит военным претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий, а также получить льготы при оплате коммунальных платежей.

Также с апреля те, кто получают соцподдержку, смогут согласиться на использование банковских реквизитов в ЕСИА. Так граждане напрямую смогут получить выплаты. Воспользоваться опцией можно через портал «Госуслуг». Там же теперь самостоятельно смогут зарегистрироваться и подростки, достигшие 14-летнего возраста.

С апреля начнет действовать закон о фейках. Если гражданин распространяет заведомо ложную информацию об исполнении госорганами своих полномочий за пределами страны, ему грозит уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы.

Также правительство внесло поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан». Они позволяют упростить оборот иностранных медпрепаратов в том случае, если возникнет дефицит.

И, наконец, с 1 апреля в России начнется весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. К службе в армии призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В этом году на военную службу отправят 134,5 тысяч человек, что меньше по сравнению с прошлым годом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призывников не будут отправлять в зону боевых действий на Украине, в ДНР и ЛНР.