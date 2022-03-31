СМИ рассказали детали дела об изнасиловании девочки в Приморье

Девочка из Приморья, которую, по предварительным данным, изнасиловали сверстники, рассказала об этом после ссоры с мальчиками. Об этом сообщило
По словам собеседника, мальчики попросили ее подписать пустой лист, однако не шантажировали этим.
«Девочка изъявила желание находиться в центре реабилитации. Всем участникам событий — по 12 лет, их не могут привлечь к уголовной ответственности. Их поставят на учет», — заявил источник. По статье 20 УК РФ, за изнасилование к уголовной ответственности могут привлечь лиц, достигших на момент преступления 14-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что в жительница Находки сообщила в правоохранительные органы, что ее 12-летнюю дочь изнасиловали. По информации регионального следственного