СМИ рассказали детали дела об изнасиловании девочки в Приморье

По словам собеседника, мальчики попросили ее подписать пустой лист, однако не шантажировали этим.

Девочка из Приморья, которую, по предварительным данным, изнасиловали сверстники, рассказала об этом после ссоры с мальчиками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, мальчики попросили ее подписать пустой лист, однако не шантажировали этим.

«Девочка изъявила желание находиться в центре реабилитации. Всем участникам событий — по 12 лет, их не могут привлечь к уголовной ответственности. Их поставят на учет», — заявил источник. По статье 20 УК РФ, за изнасилование к уголовной ответственности могут привлечь лиц, достигших на момент преступления 14-летнего возраста.