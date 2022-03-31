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Рязанской активистке отказали в снятии статуса СМИ-иноагента
Софию Иванову внесли в реестр в сентябре 2021 года.

Рязанской правозащитнице Софии Ивановой отказали в снятии статуса СМИ-иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Советского райсуда.

Иванова подала иск к Минюсту России об оспаривании статуса.

Судебное заседание состоялось в среду, 30 марта. По его результатам правозащитнице отказали в удовлетворении требований.

Напомним, председателя рязанского отделения движения «Голос» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) внесли в список СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года.