Рязанской активистке отказали в снятии статуса СМИ-иноагента
Софию Иванову внесли в реестр в сентябре 2021 года.
Рязанской правозащитнице Софии Ивановой отказали в снятии статуса СМИ-иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Советского райсуда.
Иванова подала иск к Минюсту России об оспаривании статуса.
Судебное заседание состоялось в среду, 30 марта. По его результатам правозащитнице отказали в удовлетворении требований.
Напомним, председателя рязанского отделения движения «Голос» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) внесли в список СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года.