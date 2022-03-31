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Рязанский писатель Захар Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России
Прилепин объяснил, что это «разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный».

Рязанский писатель Захар Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России. Об этом он рассказал РИА Новости.

Уроженец Скопина писатель и политик Захар Прилепин предположил, что через месяц санкционное давление усилится настолько, что «не будет вообще иметь значения, что мы сделаем». По его словам, предстоит еще много катастрофически тяжелой работы, однако есть «разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный».

«Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или еще чего-то будет эта территория получать», — сказал Прилепин.

После этого, по мнению Прилепина, должны начаться переговоры с Польшей, Белоруссией, Румынией, Венгрией, США и «любыми игроками», которые готовы думать о будущем Украины.