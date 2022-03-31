Рязанская делегация поучаствовала в SportForumLive

На нем Владислав Фролов подписал соглашение о сотрудничестве с Российским студенческим спортивным союзом.

Делегация от Рязанской области поучаствовала в спортивном форуме в поддержку движения «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт» в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия Министерства спорта России SportForumLive. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Делегацию возглавил глава областного ведомства Владислав Фролов.

Форум проходит с 30 по 31 марта. Его главная задача — представить комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности. На полях форума обсуждают и принимают базовые параметры ответов на антироссийские санкции по всем направлениям, включая массовый, детско-юношеский, профессиональный спорт, спорт высших достижений и развитие международного спортивного сотрудничества. По итогам мероприятия специалисты сделают конкретные предложения по изменению стратегии и государственной программы развития физической культуры и спорта.

В рамках Sport Forum Live Владислав Фролов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития с Российским студенческим спортивным союзом.

Форум затронул приоритетные на данный момент вопросы. Среди них: реализация стратегических документов в условиях пандемических ограничений и изменений на международной арене; государственная стандартизация отрасли; развитие фитнес-индустрии, корпоративного спорта, спортивного туризма; инвестирование в массовый спорт; продвижение государственных спортивных брендов; система поддержки цифровых стартапов в спортивной отрасли.

Дискуссии проходят по нескольким тематическим направлениям:

Стратегия для меняющегося мира: Право на спорт. Угрозы и возможности;

Городская среда. Образ жизни;

Инвестиционное развитие;

Инновационное развитие;

Физическая культура и спорт среди граждан;

Спортивный туризм.

На площадке форума презентуют ключевые стратегические инициативы, в том числе по направлениям цифровой трансформации, а также межведомственной интеграции с отраслями туризма, строительства и промышленного производства продукции для занятий физической культурой, спортом и ведения здорового образа жизни.

SportForumLive — ведущее конгрессно-выставочное мероприятие в спортивной отрасли, которое обеспечивает диалог между представителями государства, бизнеса и профессионального сообщества в рамках реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта. Организатором мероприятия является Министерство спорта Российской Федерации при поддержке АНО «Форум „Спортивная держава“ под эгидой Международного спортивного форума „Россия — спортивная держава“.»