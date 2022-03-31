Рязанец снес незаконную постройку на лоджии под угрозой суда

Он долго время игнорировал требования судебных приставов. ФССП обратилась в суд, чтобы снести конструкцию без участия владельца.

Рязанец снес незаконную постройку на лоджии под угрозой суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления УФССП.

Житель Рязани должен был снести деревянную конструкцию на лоджии квартиры, которую суд признал незаконной. В установленный срок должник не снес пристройку, несмотря на неоднократные требования судебных приставов.

Его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).

Чтобы снести конструкцию без участия владельца, судебные приставы обратились в суд. После этого должник снес самовольную постройку самостоятельно.