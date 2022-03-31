Рязанец снес незаконную постройку на лоджии под угрозой суда
Он долго время игнорировал требования судебных приставов. ФССП обратилась в суд, чтобы снести конструкцию без участия владельца.
Рязанец снес незаконную постройку на лоджии под угрозой суда. Об этом
Житель Рязани должен был снести деревянную конструкцию на лоджии квартиры, которую суд признал незаконной. В установленный срок должник не снес пристройку, несмотря на неоднократные требования судебных приставов.
Его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).
Чтобы снести конструкцию без участия владельца, судебные приставы обратились в суд. После этого должник снес самовольную постройку самостоятельно.