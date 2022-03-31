Рязанцы смогут записать детей в первый класс через «Госуслуги»

Сервис заработает с 1 апреля.

Рязанцы смогут записать детей в первый класс через «Госуслуги». Информация появилась на сайте облправительства.

Сервис заработает с 1 апреля. Для этого пользователям потребуется подтвержденная учетная запись.

До 1 апреля на портале рязанцы могут заполнить заявление и сохранить его в личном кабинете. Отмечается, что это позволит обеспечить очередность — это связано с тем, что место бронируется по времени подачи заявления.