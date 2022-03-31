Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского

Мужчина пытался дать взятку, чтобы избежать наказания за еду в пьяном виде.

Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Клепиковском районе полицейские остановили мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, рязанец пытался дать должностному лицу взятку в размере 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

Суд назначил мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей.