Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского
Мужчина пытался дать взятку, чтобы избежать наказания за еду в пьяном виде.
Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского. Об этом
В Клепиковском районе полицейские остановили мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, рязанец пытался дать должностному лицу взятку в размере 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).
Суд назначил мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей.