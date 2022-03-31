Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
Сбт, 02
ЦБ USD 84.09 -2.19 31/03
ЦБ EUR 93.7 -2.31 31/03
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:02
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:02
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
13 203
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
5 883
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
18 900
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
5 399
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, когда перестанут дорожать продукты
Экономист пояснил, что процесс завершится, когда экономические регионы мира окончательно обособятся друг от друга и усилится деглобализация.

Россиянам рассказали, когда перестанут дорожать продукты. Об этом пишет агентство «Прайм».

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников объяснил, что рост цен прекратится через 2-3 года, когда экономические регионы мира окончательно обособятся друг от друга и усилится деглобализация.

Он отметил, что до этого времени ежегодное повышение доли продуктов составит 10-15%.

Черников также уточнил, что продукты — это растяжимое понятие: в некоторых из них доля импорта составляет 100% (например кофе и какао-бобы), а в других от ноля до 15% (картофель, огурцы).Себестоимость также связана с комплектующими на предприятиях, многие из которых импортные.

Черников заключил, что в долгосрочном периоде в рыночной экономике цены всегда растут, в плановой же случается дефицит из-за невозможности предусмотреть все факторы.