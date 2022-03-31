Россиянам рассказали, когда перестанут дорожать продукты

Экономист пояснил, что процесс завершится, когда экономические регионы мира окончательно обособятся друг от друга и усилится деглобализация.

Россиянам рассказали, когда перестанут дорожать продукты. Об этом пишет агентство « Прайм ».

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников объяснил, что рост цен прекратится через 2-3 года, когда экономические регионы мира окончательно обособятся друг от друга и усилится деглобализация.

Он отметил, что до этого времени ежегодное повышение доли продуктов составит 10-15%.

Черников также уточнил, что продукты — это растяжимое понятие: в некоторых из них доля импорта составляет 100% (например кофе и какао-бобы), а в других от ноля до 15% (картофель, огурцы).Себестоимость также связана с комплектующими на предприятиях, многие из которых импортные.

Черников заключил, что в долгосрочном периоде в рыночной экономике цены всегда растут, в плановой же случается дефицит из-за невозможности предусмотреть все факторы.