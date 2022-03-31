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Россия и Индия закончили работу над альтернативой платформе SWIFT
По информации Economic Times, представители российского центробанка встретятся в начале апреля с коллегами из Индии. Они создадут нормативно-правовую базу, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции, несмотря на глобальные санкции против России.

Россия и Индия закончили работу над альтернативой платформе SWIFT. Об этом сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники.

«Российский государственный банк развития ВЭБ и резервный банк Индии (Центробанк), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT», — отметили в портале.

Скорее всего, платежную систему установят в штаб-квартирах как ВЭБа, так и резервного банка Индии. «Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти приняли тот или иной сетевой протокол», — сообщил один из собеседников издания.

Ожидается, что систему введут в работу в течение недели. Также специалисты рассчитывают, что она сможет обеспечить «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях».

По информации Economic Times, представители российского центробанка встретятся в начале апреля с коллегами из Индии. Они создадут нормативно-правовую базу, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции, несмотря на глобальные санкции против России.