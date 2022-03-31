Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России планируют изменить правила для прибывающих в Россию. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что орган планирует отменить тест на коронавирус и заполнение анкеты на «Госуслугах» для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы.