Роскомнадзор привлечет «Википедию» к административной ответственности

Протокол составят за неудаление недостоверной информации по тематике спецоперации на Украине.

Роскомнадзор привлечет «Википедию» к административной ответственности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Административный протокол по статье 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информационным ресурсам») составят в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверной информации по тематике спецоперации на Украине. По данным РНК, материалы портала дезинформируют российских пользователей.

Согласно законодательству, за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф до четырех млн рублей.