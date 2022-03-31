Путин подписал указ о весеннем призыве

Документ опубликовали в четверг, 31 марта, на официальном портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликовали в четверг, 31 марта, на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что с 1 апреля по 15 июля призыву на военную службу подлежат граждане России в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе.

Всего в ряды вооруженных сил призовут 134 500 человек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки. В том числе в зону боевых действий на Украине, в ЛНР и ДНР. А всех военнослужащих прошлогоднего весеннего призыва по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания