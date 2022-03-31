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Правительство России продлило срок уплаты налога по УСН за 2021 и первый квартал 2022 года

Правительство России продлило срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 и первый квартал 2022 года для ИП и организаций. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФНС России.

Сроки уплаты налога, уплачиваемого с применением упрощенной системы за 2021 год, переносятся:

  • для организаций — с 31 марта на 31 октября 2022 года;
  • для ИП — с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.

При этом в новые сроки необходимо уплатить не весь налог или авансовый платеж, а шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов. После плательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.

Помимо этого срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности, связанной в т. ч. с:

  • деревообработкой,
  • производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги,
  • ведущих полиграфическую деятельность,
  • связанных с туризмом и гостеприимством,
  • здравоохранением,
  • спортом,
  • сферой развлечений.

Правительство Рязанской области продлило срок уплаты авансового платежа по УСН за 1 квартал 2022 года до 30 октября 2022 года включительно для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему, вне зависимости от рода деятельности.