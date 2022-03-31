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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с грузовиком
Авария случилась в понедельник, 28 марта.

В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП с грузовиком. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария случилась в понедельник, 28 марта, примерно в 10:20, на третьем километре трассы «Спас-Клепики — Рязань».

По предварительным данным, 37-летний мужчина на седельном тягаче Volvo с полуприцепом Schmitz врезался в стоявший впереди в попутном направлении Toyota Avensis.

В результате аварии погиб 40-летний водитель легковушки.

Тех, кто что-то знает об аварии, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.