На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Ильнар Байзигитов

В РВВДКУ он получил специальность морского пехотинца и военного переводчика.

На Украине во время спецоперации погиб 24-летний Ильнар Байзигитов. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила «КП-Уфа».

Ильнар Байзигитов уроженец Учалинского района Башкирии. Он окончил семь классов школы, затем поступил в Екатеринбургское Суворовское военное училище, из которого выпустился с золотой медалью. Позже Байзигитов окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова с красным дипломом. Он получил специальность морского пехотинца и военного переводчика.