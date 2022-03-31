Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
Сбт, 02
ЦБ USD 84.09 -2.19 31/03
ЦБ EUR 93.7 -2.31 31/03
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:02
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:02
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
13 203
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
5 883
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
18 900
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
5 399
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На садовом участке под Рязанью нашли около 50 искалеченных бойцовых собак
По словам активистов, хозяин намеренно морил голодом животных, чтобы определить самых живучих и отправить на собачьи бои.

На садовом участке под Рязанью нашли около 50 искалеченных бойцовых собак. Об этом пишет издание Daily Storm.

В конце марта 2022 года в СНТ «Осинка» около Агро-Пустыни зоозащитники обнаружили около 50 собак бойцовых пород, которых содержали без еды и воды. По словам активистов, хозяин намеренно морил голодом животных, чтобы определить самых живучих и отправить на собачьи бои.

Участница рабочей группы Госдумы по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак на людей Светлана Галактионова рассказала, что волонтерам пожаловались соседи.

«Соседи пожаловались волонтерам. Когда те увидели собак, были в ужасе. Это обреченные на смерть животные! Волонтеры видели, что там есть трупы собак. Всего там порядка 50 животных, удалось спасти 10 в крайне тяжелом состоянии. Еще около 40 собак там сейчас могут находиться», — рассказала Галактионова.

Активисты отметили, что за участком следил мужчина, но кроме номера его телефона, больше информации о нем нет. Они также сообщили, что остальных собак они не могут забрать пока не возбудят уголовное дело в отношении хозяина.

Светлана Галактионова рассказала подробности содержания животных. По ее словам, собак кормили один раз в неделю сеном, они были вынуждены кушать друг друга. На участке наши много трупов животных. Многие собаки находятся в плохом состоянии, у них диагностировали пролежни.

Она отметила, что в 2019 году с участка уже забирали двух собак в плохом состоянии. У одной из них были спилены зубы.

Зоозащитники обратились в прокуратуру, а также к заместителю главы комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову. Он заверил, что обращением зоозащитников займутся, когда оно поступит.

Организаторов собачьих боев в России наказывают по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Фото Daily Storm