На садовом участке под Рязанью нашли около 50 искалеченных бойцовых собак

По словам активистов, хозяин намеренно морил голодом животных, чтобы определить самых живучих и отправить на собачьи бои.

На садовом участке под Рязанью нашли около 50 искалеченных бойцовых собак. Об этом пишет издание Daily Storm .

В конце марта 2022 года в СНТ «Осинка» около Агро-Пустыни зоозащитники обнаружили около 50 собак бойцовых пород, которых содержали без еды и воды. По словам активистов, хозяин намеренно морил голодом животных, чтобы определить самых живучих и отправить на собачьи бои.

Участница рабочей группы Госдумы по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак на людей Светлана Галактионова рассказала, что волонтерам пожаловались соседи.

«Соседи пожаловались волонтерам. Когда те увидели собак, были в ужасе. Это обреченные на смерть животные! Волонтеры видели, что там есть трупы собак. Всего там порядка 50 животных, удалось спасти 10 в крайне тяжелом состоянии. Еще около 40 собак там сейчас могут находиться», — рассказала Галактионова.

Активисты отметили, что за участком следил мужчина, но кроме номера его телефона, больше информации о нем нет. Они также сообщили, что остальных собак они не могут забрать пока не возбудят уголовное дело в отношении хозяина.

Светлана Галактионова рассказала подробности содержания животных. По ее словам, собак кормили один раз в неделю сеном, они были вынуждены кушать друг друга. На участке наши много трупов животных. Многие собаки находятся в плохом состоянии, у них диагностировали пролежни.

Она отметила, что в 2019 году с участка уже забирали двух собак в плохом состоянии. У одной из них были спилены зубы.

Зоозащитники обратились в прокуратуру, а также к заместителю главы комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову. Он заверил, что обращением зоозащитников займутся, когда оно поступит.

Организаторов собачьих боев в России наказывают по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Фото Daily Storm